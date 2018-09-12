Верховный суд отменил пожизненный приговор бывшему новосибирскому милиционеру, осужденному за серийные убийства
Верховный суд отменил пожизненный приговор бывшему новосибирскому милиционеру Евгению Чуплинскому, осужденному за серийные убийства. Вердикт присяжных оставлен в силе, — отмечает «Интерфакс». Однако приговор отменили из-за того, что при назначении наказания суд не мотивировал, почему по некоторым эпизодам не была применена норма о сроке давности.
Чуплинского обвиняли в убийстве 19 женщин в период с 1998 по 2005 год.
Комментарии9
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echomazy___etnopomoyka 12 сентября 2018 | 08:50
О.уеть! "Срок давности" за серийные убийства - 10-15 лет?
kottigr1 12 сентября 2018 | 08:52
echomazy___etnopomoyka: Такой патриот в застенках пропадает ! Ему бы дубинал в руки и вперед .. ! Разгонять детей и женщин на митингах протеста против воровства властей..
yralez 12 сентября 2018 | 08:50
Должен успеть вернуться на службу.
Золотовцы ждут.
balamuto 12 сентября 2018 | 08:52
Какие могут быть сроки давности по статье за убийства людей? Ну, наглость..
timber_head 12 сентября 2018 | 08:53
"Однако приговор отменили из-за того, что при назначении наказания суд не мотивировал, почему по некоторым эпизодам не была применена норма о сроке давности."
Конфетка полицаям. "Можете убивать, только концы прячьте лучше". Какой, на фиг, вообще может быть "срок давности" даже не по серийным, а просто по преднамеренным убийствам? Убил, закопал в лесу так, что не нашли (а, как известно, "нет тела - нет дела" - пропал и пропал), нашли через 15 лет, раскрутили, а убийца говорит: "А пошли вы нафиг, срок давности истек". Лепота...
ostapbey 12 сентября 2018 | 08:55
Новосибирский?¿??
А как же ИРКУТСКИЙ???
Упредил вступлением в гвардию золотарей??
Даже?!
ostapbey 12 сентября 2018 | 08:58
....Михаи́л Ви́кторович Попко́в, известный как «Анга́рский манья́к» (род. 7 марта 1964) — российский серийный убийца и насильник, совершивший не менее 22-х убийств молодых женщин в период с 1994 по 2010 годы в районе города Ангарск Иркутской области. Бывший младший лейтенант МВД РФ. До увольнения в 1998 г. из милиции совершал некоторые преступления в форме милиционера и на служебной машине. Арестован после возобновления уголовного дела и сопоставления в марте 2012 года его генотипа и результатов молекулярно-генетической экспертизы останков жертв, проведённой ещё в 2003 году. Приговорён к пожизненному лишению свободы. Всего сознался в 81 убийстве .
Даже..
ed10075 12 сентября 2018 | 08:57
Потому, что милиционер? Верный слуга режима? Сорвался от перегрузок на службе?
svoi216 12 сентября 2018 | 08:58
За 19 убитых пожизненный а за 16 значит нет, отпускать надо. Российский суд самый гуманный суд в мире.