Верховный суд отменил пожизненный приговор бывшему новосибирскому милиционеру, осужденному за серийные убийства

Верховный суд отменил пожизненный приговор бывшему новосибирскому милиционеру Евгению Чуплинскому, осужденному за серийные убийства. Вердикт присяжных оставлен в силе, — отмечает «Интерфакс». Однако приговор отменили из-за того, что при назначении наказания суд не мотивировал, почему по некоторым эпизодам не была применена норма о сроке давности.

Чуплинского обвиняли в убийстве 19 женщин в период с 1998 по 2005 год.