Более половины получателей «дальневосточного гектара» используют участки для строительства жилья и организации на нем приусадебного хозяйства. Об этом рассказала зам.министра по развитию Дальнего Востока Марина Дедюшко.

46% новых владельцев земли организуют на ней бизнес – сказала она. По словам чиновницы, к настоящему времени оформлена 51 тысяча заявок. Впрочем, Владимир путин привел сегодня другую цифру – выступая на Восточном форуме, глава государства сказал, что «дальневосточный гектар» получили 120 тысяч человек.