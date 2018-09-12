Более половины получателей «дальневосточного гектара» используют участки для строительства жилья
Более половины получателей «дальневосточного гектара» используют участки для строительства жилья и организации на нем приусадебного хозяйства. Об этом рассказала зам.министра по развитию Дальнего Востока Марина Дедюшко.
46% новых владельцев земли организуют на ней бизнес – сказала она. По словам чиновницы, к настоящему времени оформлена 51 тысяча заявок. Впрочем, Владимир путин привел сегодня другую цифру – выступая на Восточном форуме, глава государства сказал, что «дальневосточный гектар» получили 120 тысяч человек.
Комментарии3
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lager23 12 сентября 2018 | 08:49
..... плешегном думает, что рабочие получают з/п в 90 тыс рублей, он давно оторвался от реальности пожирая чёрную икру с водочкой!
yralez 12 сентября 2018 | 08:53
И зарплата у них 90 тысяч.......как вошдь считает.
Чичиков, ау........тут столько мертвых душ,
по рублю уступят , за десять отдашь и уже от 500 000 до 1 200 000 прибыли.
sasass 12 сентября 2018 | 09:02
Это очень плохо для власти , что строят жилье и организуют бизнес , а они думали , что все будет наоборот ....