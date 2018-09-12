Информацию о геноме российских граждан планируется приравнять к персональным данным
Как сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, Роспотребнадзор разработал соответствующие изменения в закон. В ближайшее время он готовится к внесению в парламент. Попова говорит, что другие ведомства уже поддержали эту идею.
Комментарии3
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gregor 12 сентября 2018 | 08:52
Информацию о геноме российских граждан планируется приравнять к персональным данным
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После селекции упыря сталина , у российских граждан ....тот ещё геном .
Вот 86 % не дадут соврать .
Геном приравняют у портянок,титушек ,хунвейбинов -мотоциклеток , ноды ,сербы , молодые гвардии имени генома Павлика Морозова , нашисты , кадилы , казаков ряженных . Этот геном скрепой зовётся ,которые при первом же шухере наденут повязки старост и зондер команд . Недаром фашисты оккупанты издавали инструкции для своих ,брать на работу именно таких ,которые больше всех орали про комунизьм , патриотизьм , и прочий путинизьм . Именно эти ,говорили фашистские власти самые лицемерные и поганые ,как раз для работы старост .
Менталитет ,однако .
ppvngavr 12 сентября 2018 | 08:58
Информацию о геноме российских граждан планируется приравнять к персональным данным
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Этот закон коснется только "хороших" российских граждан. А геномы таких, как Навальный, будут вывешаны на всеобщее обозрение на доске позора.... :)
Об этом можно прочитать в сатирическом памфлете:
"Российский ресентимент": http://www.proza.ru/2017/12/29/1075
vasya_von_smetankin 12 сентября 2018 | 09:00
Особо тщательно нужно засекретить инфу об "особой хромосоме" Духовности - нашей Главной Скрепе!