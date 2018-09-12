Торжественная церемония вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы пройдет в концертном зале «Зарядье» – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Пять лет назад инаугурация проходила в Зале славы Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

Концертный зал «Зарядье» открылся в одноименном парке несколько дней назад.