Торжественная церемония вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы пройдет в концертном зале «Зарядье»
Торжественная церемония вступления Сергея Собянина в должность мэра Москвы пройдет в концертном зале «Зарядье» – сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник. Пять лет назад инаугурация проходила в Зале славы Музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.
Концертный зал «Зарядье» открылся в одноименном парке несколько дней назад.
Комментарии1
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yralez 12 сентября 2018 | 08:47
Теперь для воров в законе коронация не в Зарядье западло.