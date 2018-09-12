Российский кинематограф способен победить западный в условиях свободной конкуренции
Так считает вице-премьер Ольга Голодец. Она напомнила, что за прошлый год 25% выручки поступило от проката российских фильмов.
«Невероятным успехом, — сказала Голодец, — пользуется анимация для детей. Она не только дает хорошие сборы, но и продается за границу».
Комментарии8
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kir_pich_101 12 сентября 2018 | 08:38
Согласен.
Надо показать детям мультик от вошьдя.
Сотрем в порошок Дисней и Пиксар!
semia 12 сентября 2018 | 08:44
В России нет свободной конкуренции для отечественного кинематографа.Вспомнился доклад,что мне приказали в школе сделать для политинформации:" Голливуд в руках монополий" И шо,опять?
igorrrpadlowitchs 12 сентября 2018 | 08:44
kir_pich_101: тетенька забыла уточнить: "25% выручки' - а сколько процентов затрат смогла компенсировать эта выручка? Если процентов 10 , то это точно успех! Дура дурой в экономике, но цифрами уже научилась манипулировать!
ze_danil 12 сентября 2018 | 08:41
у во-первых не 25, а 18%
https://www.kinopoisk.ru/box/year/2017/type/rus/cur/RUB/
kazlevich1949 12 сентября 2018 | 08:43
А Глава МИД к словам прости Господи Голодец, добавил: "США годами не встречали серьезного сопротивления, «заказывая музыку» и в международных делах. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в рамках диалога молодых дипломатов на полях ВЭФ, передает РИА Новости.
«Невероятным успехом, — сказала Голодец, — пользуется анимация для детей. Она не только дает хорошие сборы, но и продается за границу».
yralez 12 сентября 2018 | 08:43
Душить не будете ?
sneer1 12 сентября 2018 | 08:47
В ЧЕСТНОЙ конкурентной борьбе, - нет, не способен.
velbkeirf1 12 сентября 2018 | 08:49
и сериал " Спасти рядового Вайнштейна" должен стать первой ласточкой