Российский кинематограф способен победить западный в условиях свободной конкуренции

Так считает вице-премьер Ольга Голодец. Она напомнила, что за прошлый год 25% выручки поступило от проката российских фильмов.

«Невероятным успехом, — сказала Голодец, — пользуется анимация для детей. Она не только дает хорошие сборы, но и продается за границу».