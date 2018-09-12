Трамп намерен подписать указ, предполагающий введение санкций за вмешательство в выборы

Президент США Дональд Трамп намерен сегодня подписать указ, предполагающий введение санкций за вмешательство в выборы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Детали документа не приводятся, однако отмечается, что решение подписать этот указ было принято на основе полученных разведданных.

Ранее Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект о введении таких санкций, но Сенатом эта инициатива пока не утверждена.