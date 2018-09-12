Трамп намерен подписать указ, предполагающий введение санкций за вмешательство в выборы
Президент США Дональд Трамп намерен сегодня подписать указ, предполагающий введение санкций за вмешательство в выборы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. Детали документа не приводятся, однако отмечается, что решение подписать этот указ было принято на основе полученных разведданных.
Ранее Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект о введении таких санкций, но Сенатом эта инициатива пока не утверждена.
Комментарии3
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j_partizan 12 сентября 2018 | 08:44
Молодец Трамп, круши российско-американские отношения, Россия от этого только выиграет.
lager23 12 сентября 2018 | 08:45
Вова, хватит есть блины, пора свои булки раздвигать для новых полезных санкций!
ppvngavr 12 сентября 2018 | 08:48
Об этом и о многом другом читайте в публикации: "На пути к катастрофе": http://www.proza.ru/2018/04/10/1117