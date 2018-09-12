Верховный суд рассмотрит сегодня жалобу защиты на приговор украинскому журналисту Сущенко, осужденному за шпионаж
Верховный суд рассмотрит сегодня жалобу защиты на приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, который был осужден за шпионаж. По версии следствия, Сущенко является кадровым сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины в звании полковника.
ФСБ утверждает, что он целенаправленно собирал сведения о деятельности Вооруженных сил и Нацгвардии, составляющей государственную тайну.
В свою очередь, защита Сущенко утверждает, что ее клиент работал собственным корреспондентом агентства Укр-Информ в Париже. В России он был задержан, когда приехал с частным визитом, чтобы встретиться с родственниками.
4-го июля Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж .
Комментарии2
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dtyzgblfhfc 12 сентября 2018 | 08:43
а может он вообще работал ассенизатором-говнососом, но стесняется признаться! Педя Педрошенко уже приготовил ему героя украины и очередное звание генерала, а защита мля об этом не слышало! пускай защита погуглит об этом сущенко на украинских сайтах и узнает больше об этом челе.
unprejudiced 12 сентября 2018 | 09:01
Постсоветская интеллигенция способна сострадать или ненавидеть исключительно по команде.
на Украине опубликовали материалы дела еще одной узницы СИЗО — депутата Надежды Савченко — из которых становится ясно, что она стала жертвой бесхитростной и совершенно осознанной провокации со стороны власти.
Судя по записям разговоров, беседовавший с Савченко провокатор настойчиво склонял ее к силовому выступлению против украинского государства — чтобы записать ее невнятные ответы на диктофон и составить на их основе знаменитое дело о попытке силового переворота.
Адвокаты Надежды постоянно указывают журналистам на этот факт — но украинские и европейские СМИ, которые почти три года создавали пропагандистский культ политзаключенной Савченко, сразу же потеряли к ней интерес — точно так же, как это случилось с Петром Павленским, когда за ним закрылись ворота «правильной» французской тюрьмы.