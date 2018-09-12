В Роскосмосе считают, что отверстие в космическом корабле «Союз» могли преднамеренно просверлить астронавты США
В Роскосмосе считают, что отверстие в космическом корабле «Союз» могли преднамеренно просверлить американские астронавты. Об этом пишет «КоммерсантЪ», по данным которого такую версию в приоритетном порядке рассматривает специальная комиссия Роскосмоса. Она предполагает, что таким образом американцы хотели добиться скорейшей доставки на землю одного из своих заболевших коллег.
Российские специалисты уже запросили у NASA данные видеорегистраторов астронавтов, а также действующие медицинские показания.
Комментарии23
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kottigr1 12 сентября 2018 | 08:34
Наверное пиндосы нефть искали.. Ведь всем известно.. Русские и нефть - практически синонимы..
luger_max_otto 12 сентября 2018 | 08:47
На самом деле необходима срочная психиатрическая экспертиза Митьки Рогозина...
post_v 12 сентября 2018 | 08:49
kottigr1:
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Is fecit cui prodest
это ведь Рогозин сам сказал - "коммерческой отдачи от присутствия космонавтов на МКС немного"
"Кто шляпку спер, тот и тетку пришил!"
igorrrpadlowitchs 12 сентября 2018 | 08:53
kottigr1: после таких заявлений можно с полной уверенностью утверждать, что в "Роскосмосе" при приеме на работу рогозин лично каждому сверлит в башке дыру !
tvitov66 12 сентября 2018 | 08:35
В «Роскосмосе», по некоторым данным, причислили Обаму (всемогущего) к ордену астронавтов США и наградить подвязками святой дрели
kottigr1 12 сентября 2018 | 08:39
tvitov66: Надо было Рогозину всё на внеземные цивилизации валить, а так своими "гнилыми отмазками" только на новые санкции нарвется...
balamuto 12 сентября 2018 | 08:47
kottigr1: фантастические отмазки, сказочных долпаепов позорят нашу страну, наш народ, лишний раз показывая всему миру о деградации мышления российских чиновников.
igorrrpadlowitchs 12 сентября 2018 | 08:55
balamuto: российские чиновники, к сожалению, стоит признать будут поумней больше части российского народа. Так , что уже тогда этот народ несёт - я бы побоялся произносить. На лицо полнейшая деградация нации!
zor 12 сентября 2018 | 09:00
balamuto: Я не сомневаюсь: это сделали американцы в острой фазе приступа белой горячки.
Этой острой фазой они и проткнули корабль.
Непьющие российские космонавты пытались урезонить распоясовшихся космических дебоширов,но те,угрожая острой фазой,пырнули обшивку корабля.Корабль испустила дух...т.е воздух..или шептуна(?)
rexis 12 сентября 2018 | 08:37
наверное американцам было бы проще сверлить в СВОЕМ сегменте станции , если бы у них были такие намерения . А вообще это такая муть которую развел Рогозин , что даже комментировать противно . Единственное место наверное где было все нормально -это МКС .Совместная работа . И тут Рогозин - из какой то технической ошибки такую канитель развел ! Правда говорят :услужливый дурак-хуже врага
velbkeirf1 12 сентября 2018 | 08:45
rexis: из какой то технической ошибки \\\\\\\\\\\\\\
Ошибки надо не признавать. Их надо смывать -кровью!!
oksana63 12 сентября 2018 | 08:50
velbkeirf1: Вопрос только, чьей.
bigmaikl 12 сентября 2018 | 08:39
И Уругвай!!!!!!
osa 12 сентября 2018 | 08:40
С кем поведешься, от того и наберешься.
Это я не про космос. Это я про СМИ и политиканов.
Война "компроматов" набирает силу.
И это не смешно ...
gennady_77 12 сентября 2018 | 08:40
как в анекдоте: "он вам, барин, еще и в штаны насрал!"
blahovdav 12 сентября 2018 | 08:42
Млять, если бы не крутились пиндосы, то нашлась бы визитка Яроша...
velbkeirf1 12 сентября 2018 | 08:59
blahovdav: а хохлам пиндосы давно просверлили кастрюлю где когда то был моск
lager23 12 сентября 2018 | 08:42
Это больше похоже на паранойю в руководстве Роскосмоса и попытку свалить всё на чужую голову, от таких "пиркентонов"мировому сообществу необходимо держаться подальше, так как лучше с умным потерять, чём с дураком заработать!
pionerka Зинаида Сацкая 12 сентября 2018 | 08:43
Не уточнили только - еще по указанию Обамы или уже по указанию Трампа.
dedmoroz 12 сентября 2018 | 08:46
И бетон с космодрома уперли тоже они?
sneer1 12 сентября 2018 | 08:49
Нет, это что, - серьезно??? Они действительно так думают???? Вот не думал, что меня могут НАСТОЛЬКО удивить официальные заявления...
svetalana 12 сентября 2018 | 08:55
Наши клоуны в Роскосмосе - всем клоунам клоуны! "А страна сидит, как дура, и кивает головой..."
mikluho_m 12 сентября 2018 | 08:56
Такое ощущение, что рогозин психически болен...
Состояние шизофренического делирия....
Или это "адекватный ответ" по мнению кремлюганов?