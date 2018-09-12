В Роскосмосе считают, что отверстие в космическом корабле «Союз» могли преднамеренно просверлить астронавты США

В Роскосмосе считают, что отверстие в космическом корабле «Союз» могли преднамеренно просверлить американские астронавты. Об этом пишет «КоммерсантЪ», по данным которого такую версию в приоритетном порядке рассматривает специальная комиссия Роскосмоса. Она предполагает, что таким образом американцы хотели добиться скорейшей доставки на землю одного из своих заболевших коллег.

Российские специалисты уже запросили у NASA данные видеорегистраторов астронавтов, а также действующие медицинские показания.