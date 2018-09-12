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08:30, 12 сентября 2018

В Роскосмосе считают, что отверстие в космическом корабле «Союз» могли преднамеренно просверлить астронавты США

В Роскосмосе считают, что отверстие в космическом корабле «Союз» могли преднамеренно просверлить американские астронавты. Об этом пишет «КоммерсантЪ», по данным которого такую версию в приоритетном порядке рассматривает специальная комиссия Роскосмоса. Она предполагает, что таким образом американцы хотели добиться скорейшей доставки на землю одного из своих заболевших коллег.

Российские специалисты уже запросили у  NASA данные видеорегистраторов астронавтов, а также действующие медицинские показания.

Комментарии

23

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kottigr1 12 сентября 2018 | 08:34

Наверное пиндосы нефть искали.. Ведь всем известно.. Русские и нефть - практически синонимы..

luger_max_otto 12 сентября 2018 | 08:47

На самом деле необходима срочная психиатрическая экспертиза Митьки Рогозина...

post_v 12 сентября 2018 | 08:49

kottigr1:
=========

Is fecit cui prodest

это ведь Рогозин сам сказал - "коммерческой отдачи от присутствия космонавтов на МКС немного"

"Кто шляпку спер, тот и тетку пришил!"

igorrrpadlowitchs 12 сентября 2018 | 08:53

kottigr1: после таких заявлений можно с полной уверенностью утверждать, что в "Роскосмосе" при приеме на работу рогозин лично каждому сверлит в башке дыру !

tvitov66 12 сентября 2018 | 08:35

В «Роскосмосе», по некоторым данным, причислили Обаму (всемогущего) к ордену астронавтов США и наградить подвязками святой дрели

kottigr1 12 сентября 2018 | 08:39

tvitov66: Надо было Рогозину всё на внеземные цивилизации валить, а так своими "гнилыми отмазками" только на новые санкции нарвется...

balamuto 12 сентября 2018 | 08:47

kottigr1: фантастические отмазки, сказочных долпаепов позорят нашу страну, наш народ, лишний раз показывая всему миру о деградации мышления российских чиновников.

igorrrpadlowitchs 12 сентября 2018 | 08:55

balamuto: российские чиновники, к сожалению, стоит признать будут поумней больше части российского народа. Так , что уже тогда этот народ несёт - я бы побоялся произносить. На лицо полнейшая деградация нации!

zor 12 сентября 2018 | 09:00

balamuto: Я не сомневаюсь: это сделали американцы в острой фазе приступа белой горячки.
Этой острой фазой они и проткнули корабль.
Непьющие российские космонавты пытались урезонить распоясовшихся космических дебоширов,но те,угрожая острой фазой,пырнули обшивку корабля.Корабль испустила дух...т.е воздух..или шептуна(?)

rexis 12 сентября 2018 | 08:37

наверное американцам было бы проще сверлить в СВОЕМ сегменте станции , если бы у них были такие намерения . А вообще это такая муть которую развел Рогозин , что даже комментировать противно . Единственное место наверное где было все нормально -это МКС .Совместная работа . И тут Рогозин - из какой то технической ошибки такую канитель развел ! Правда говорят :услужливый дурак-хуже врага

velbkeirf1 12 сентября 2018 | 08:45

rexis: из какой то технической ошибки \\\\\\\\\\\\\\
Ошибки надо не признавать. Их надо смывать -кровью!!

oksana63 12 сентября 2018 | 08:50

velbkeirf1: Вопрос только, чьей.

bigmaikl 12 сентября 2018 | 08:39

И Уругвай!!!!!!

osa 12 сентября 2018 | 08:40

С кем поведешься, от того и наберешься.
Это я не про космос. Это я про СМИ и политиканов.
Война "компроматов" набирает силу.
И это не смешно ...

gennady_77 12 сентября 2018 | 08:40

как в анекдоте: "он вам, барин, еще и в штаны насрал!"

blahovdav 12 сентября 2018 | 08:42

Млять, если бы не крутились пиндосы, то нашлась бы визитка Яроша...

velbkeirf1 12 сентября 2018 | 08:59

blahovdav: а хохлам пиндосы давно просверлили кастрюлю где когда то был моск

lager23 12 сентября 2018 | 08:42

Это больше похоже на паранойю в руководстве Роскосмоса и попытку свалить всё на чужую голову, от таких "пиркентонов"мировому сообществу необходимо держаться подальше, так как лучше с умным потерять, чём с дураком заработать!

pionerka Зинаида Сацкая 12 сентября 2018 | 08:43

Не уточнили только - еще по указанию Обамы или уже по указанию Трампа.

dedmoroz 12 сентября 2018 | 08:46

И бетон с космодрома уперли тоже они?

sneer1 12 сентября 2018 | 08:49

Нет, это что, - серьезно??? Они действительно так думают???? Вот не думал, что меня могут НАСТОЛЬКО удивить официальные заявления...

svetalana 12 сентября 2018 | 08:55

Наши клоуны в Роскосмосе - всем клоунам клоуны! "А страна сидит, как дура, и кивает головой..."

mikluho_m 12 сентября 2018 | 08:56

Такое ощущение, что рогозин психически болен...
Состояние шизофренического делирия....
Или это "адекватный ответ" по мнению кремлюганов?

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