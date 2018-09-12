Министерство высшего образования и науки утвердило ректором РГГУ Александра Безбордова
С 2017 года он был исполняющим обязанности руководителя университета.
Последние выборы ректора РГГУ в 2016 году сопровождались скандалами. Был избран и затем назначен Евгений Ивахненко, после чего из РГГУ стали увольняться преподаватели. Другие кандидаты говорили, что Минобрнауки во время выборов давил на членов Ученого совета.
Комментарии2
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cromwel 12 сентября 2018 | 08:34
Будет руководить взятками в университете. Удачи!
dtyzgblfhfc 12 сентября 2018 | 08:38
эхо только что писало об малограмотности руководителя росгвардии Золотова, а само полная бездарность - даже фамилию господина Безбородова не могут правильно напечатать! эхо вы тупее тупых!