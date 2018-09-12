Министерство высшего образования и науки утвердило ректором РГГУ Александра Безбордова

С 2017 года он был исполняющим обязанности руководителя университета.

Последние выборы ректора РГГУ в 2016 году сопровождались скандалами. Был избран и затем назначен Евгений Ивахненко, после чего из РГГУ стали увольняться преподаватели. Другие кандидаты говорили, что Минобрнауки во время выборов давил на членов Ученого совета.