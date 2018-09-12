Два фигуранта дела «Нового величия» объявили голодовку после того, как суд продлил им арест
Два фигуранта дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков объявили голодовку после того, как суд продлил им арест. Об этом пишет «Новая газета».
На заседании Костыленков заявил, что за время его нахождения в СИЗО, у него умер отец, и что у него на попечении остался дед-инвалид по зрению. Суд также продлил срок содержания под стражей Дмитрию Полетаеву и Петру Карамзину.
Комментарии6
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ivfn 12 сентября 2018 | 08:28
//на попечении остался дед-инвалид по зрению.//
Про деда вспомнил? МОЛОДЦА!!!
yralez 12 сентября 2018 | 08:31
У гэбисткого провокатора аппетит не испортится.
И это радует.
Здоровые подлецы служат.
kottigr1 12 сентября 2018 | 08:45
yralez: Никто другого и не ожидал от мясников ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ уничтоживших жителей России больше чем любой внешний агрессор за всю историю существования России.. Большего врага нет у России !
mamiluk 12 сентября 2018 | 08:32
Фашизм и беспредел правят бал...такого позора не ведали небеса...
unprejudiced 12 сентября 2018 | 08:43
Российский акционист Петр Павленский написал об условиях содержания в стенах следственного изолятора Флёри-Мерожи, где он многие месяцы ожидает рассмотрения своего дела. Сравнивая французскую тюрьму с московской «Бутыркой», россиянин пожаловался на невыносимые условия содержания и указал на бесчеловечное обращение к подозреваемым со стороны местного персонала.
«Толпа из 5–10 надзирателей валят на пол, душат, чтобы хрипел, выворачивают руки, перетягивают наручниками сзади так, чтобы рассекалась кожа на запястьях, выкручивают ноги, как будто хотят узел от бельевой веревки сделать, потом тащат, сдавливая шею и заламывая запястья, армейскими ботинками давят босые ноги, по возможности вдавливают в стену щитом или передавливают им ноги…
Меня вернули на спецблок, в изоляцию. А спецблок для меня это то же самое, что карцер. Очевидно, что администрация издевается надо мной. Каждый раз они создают условия, чтобы какой-то аспект был неприемлем», — рассказал россиянин в своем письме, который опубликовала на Facebook его жена.
echomazy___etnopomoyka 12 сентября 2018 | 08:47
Русланка Костыленков, а если ты помрёшь от голодовки, то кто же будет за дедушкой ухаживать? Или ты думаешь, что голодовка - это оздоровительная процедура?