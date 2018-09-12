Два фигуранта дела «Нового величия» объявили голодовку после того, как суд продлил им арест

Два фигуранта дела «Нового величия», Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков объявили голодовку после того, как суд продлил им арест. Об этом пишет «Новая газета».

На заседании Костыленков заявил, что за время его нахождения в СИЗО, у него умер отец, и что у него на попечении остался дед-инвалид по зрению. Суд также продлил срок содержания под стражей Дмитрию Полетаеву и Петру Карамзину.