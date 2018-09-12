Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положения в штате Виргиния в связи с приближением урагана «Флоранс»
Это уже третий штат, где введены подобные меры, вслед за Северной и Южной Каролиной. Принято решение об эвакуации жителей некоторых районов.
Сам Трамп считает, что «Флоранс» будет одним из самых сильных ураганов за последние десятилетия.
Комментарии3
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lena_spb 12 сентября 2018 | 08:30
американская разведка уже подготовила данные о вине российских троллей в возникновении урагана? Точнее, об их попытках вмешательства в его возникновение и направление распространения?
velbkeirf1 12 сентября 2018 | 08:37
Я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни, под небесами; все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою Я поставлю завет Мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Введи также в ковчег (из всякого скота, и из всех гадов, и) из всех животных, и от всякой плоти по паре, чтоб они остались с тобою в живых
kazlevich1949 12 сентября 2018 | 08:39
Что-то сразу вспоминается фильм "Формула любви", когда у кузнеца Степан Степановича спрашивают таки и когда Магистр уедет из поместья, а он, глядя на разобранную до винтика карету, говорит: "Тепереча всё от мине зависит": "Ален нови, ностра алис!" Бог, мусью Трамп, исполняет желания и верующих и атеистов. Поэтому то он есть, то его нет...как-то дружить над с "небесной канцелярией"???