США отказались допустить самолет ТУ-214-ОН к полетам по договору по открытому небу
Об этом газете «Красная звезда» сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков. По его словам, руководитель американской делегации не объяснил причин такого решения, сославшись на прямые указания из Вашингтона.
Комментарии15
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epynda 12 сентября 2018 | 08:25
Так это же ХОРОШО.....
РФ, не допустит самолёты США, на пролёты через страну...
j_partizan 12 сентября 2018 | 08:30
epynda:
Мы слишком долго прогибались под пиндосов, в результате они обнаглели.
b522 12 сентября 2018 | 08:37
j_partizan: j_partizan: Да, обнаглели, ну и что? Вывсеврете!
vezdehod 12 сентября 2018 | 08:44
j_partizan:
Мы слишком долго прогибались под пиндосов, в результате они обнаглели.
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Недоумок...Надери им уши и поставь в угол - если сможешь.
gordy 12 сентября 2018 | 08:31
"По его словам, руководитель американской делегации не объяснил причин такого решения, сославшись на прямые указания из Вашингтона."
18 августа Трамп подписал военный бюджет, не предусматривающий финансирование этого проекта.
http://www.ng.ru/armies/2018-08-14/2_7288_sky.html
dustkolorado 12 сентября 2018 | 08:32
epynda: 14 августа, 2018 США приостановили выполнение Договора об открытом небе с РФ
Ограничения могут быть сняты, если президент США Дональд Трамп предоставит Конгрессу сертификат с информацией о выполнении Россией условий соглашения. В частности, РФ должна отказаться от инфракрасных датчиков и радиолокационного синтезирования апертуры при полетах над США и ЕС, не использовать информацию, полученную при наблюдательных полетах, в разведывательных целях, и объяснять цель облета территорий. Также США требуют разрешить наблюдательные полеты над Москвой, Калининградской областью, Чечней и над районами, граничащими с оккупированнными Абхазией и Южной Осетией."(с)
j_partizan 12 сентября 2018 | 08:36
dustkolorado:
Давно пора разрывать дипотношения с США.
vezdehod 12 сентября 2018 | 08:47
j_partizan:
Давно пора разрывать дипотношения с США.
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Когда царь батюшка будет сношаться с вами в Прямом эфире - позвони ему предложи свой вариант.
skull___ 12 сентября 2018 | 08:29
Хомячки, когда запретят США, вы будете слюнями брызгать за хозяев?
b522 12 сентября 2018 | 08:41
skull___: Ну, попробуйте... Потом посмотрите на курс вашего импотентного рублишка. А вообще, сегодня нефть достигла 80$! По предсказанию одного оракула, подрабатывающего президентом, мировая экономика должна рухнуть.
skull___ 12 сентября 2018 | 08:56
b522: И не только попробуют, но и запретят. Я на 100%. Будешь опять про Воронеж писать?
Кстати по предсказанию другого оракула, работавшего президентом экономика России разорвана в клочья, последних ежей доедаем.
edyatel 12 сентября 2018 | 08:42
skull___: Надо просто забыть о существовании этой страны и всё.
Её не было 300 лет назад и никто не расстраивался.
Да и в СССР как-то все обходились без этой помойки, собирающей внутри всех предателей и отщепенцев.
b522 12 сентября 2018 | 08:58
edyatel: Ну, вот и вспомните как вы, пирдосы, жили 300 лет назад и как сейчас! Небо и земля!
mamiluk 12 сентября 2018 | 08:35
Чем быстрее законсервируется РФ-тем легче будет боярам и криминальному царю-править своими холопами....не надо ни самолётов ни пароходов...есть дерево для лодок, есть гужевые подводы...пить будем из родников....леса много -будем готовить на кострах.
putin_itogy 12 сентября 2018 | 08:43
Всё правильно!
"Ответка прилетела",
вован ЗАПРЕТИЛ АМЕРИКАНЦАМ ЛЕТАТЬ НАД КАЛ
ининградом.(и многими другими объектами, засекреченными хитрыми чекистами).
В это же время, путинский Ту-154 нагло пролетел прямо над Белым домом!
вован держит Американцев за идиотов..?
Так не бывает, вова..Нация - создающая ВЕСЬ ПРОГРЕСС на планете Земля,
не может быть такими же, как гопник из городской подворотни.