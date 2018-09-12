Сегодня в Германии началась 24-часовая забастовка немецких пилотов и бортпроводников авиакомпании «Райэнэр»

Пассажиры самого крупного европейского лоукостера снова столкнутся с неудобствами при полетах в Германии. Немецкий профсоюз «Кокпит» призвал 400 капитанов и пилотов авиакомпании присоединиться к новой забастовке. Профсоюз «Верди» поддерживает бортпроводников. В середине августа во время стачки сотрудников концерна «Райэнэр» было отменено около 400 рейсов по всей Европе.

Ирландская авиакомпания и немецкие профсоюзы предъявляют друг другу обвинения в блокировке тарифных переговоров, которые начались еще зимой. Немецкие летчики и бортпроводники требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда.

«Райэнэр» до сих пор отказывается заключать со своими сотрудниками тарифные договоры, которые автоматически привели бы к повышению издержек и тем самым поставили бы под угрозу концепцию лоукостера. Благодаря низкой себестоимости полетов концерну до сих пор удавалось выдерживать конкуренцию на европейском рынке авиаперевозчиков.

После августовской забастовки профсоюзы Италии и Ирландии подписали отдельные тарифные соглашения с «Райэнэр», однако немецким пилотам и бортпроводникам они показались явно недостаточными.

Есть также информация, что 150 из 400 рейсов в Германии отменят. Авиакомпания и профсоюз не могут прийти к общему знаменателю и при выборе посредника для урегулирования конфликта. Обе стороны накануне отклонили встречные предложения.