Верховный суд сегодня проверит законность приговора украинскому журналисту Роману Сущенко

Мосгорсуд ранее признал его виновным в шпионаже и отправил в колонию на 12 лет. Защита приговор обжаловала.

Адвокат осуждённого утверждает: Роман Сущенко стал жертвой провокации. Обвинения в шпионаже называет надуманными. Сущенко, который шесть лет жил во Франции не раз посещал Россию, будучи корреспондентом агентства Укринформ в Париже. Во время задержания журналист находился в России по личным делам — здесь у него живут родственники, заявил защитник Марк Фейгин. Корреспондента Укринформ задержали в Москве осенью позапрошлого года. ФСБ назвала Сущенко кадровым сотрудником украинской военной разведки. И обвинила его в сборе секретных сведений о деятельности российских вооружённых сил. Процесс по делу журналиста закрыли. Судья Мосгорсуда Олег Музыченко, вынося в начале июня приговор, огласил только вводную и резолютивную его части. Прокуратура просила для журналиста 14 лет. Судья дал на два года меньше.

Защита Сущенко не исключает, что его в будущем могут обменять на главного редактора агентства РИА Кирилла Вышинского. В том случае если не удастся добиться отмены приговора. Киев обвиняет Вышинского в госизмене.