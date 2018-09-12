В «Роскосмосе», по некоторым данным, подозревают астронавтов из США в причастности к появлению пробоины в «Союзе»

Там полагают, что члены экипажа могли намеренно повредить космический корабль.

Американские астронавты предположительно просверлили отверстие в «Союзе», чтобы как можно скорее вернуть на Землю одного из своих заболевших коллег – такую версию в приоритетном порядке рассматривает специальная комиссия «Роскосмоса», которая выясняет причины утечки воздуха. Об этом «Коммерсанту» сообщил высокопоставленный собеседник издания. В комиссии полагают, что американцы рассчитывали на срочную эвакуацию всего экипажа – в этом случае их коллега смог бы получить полноценное лечение на Земле, а поврежденный отсек сгорел бы при входе в атмосферу. «Роскосмос» уже запросил у NASA записи с видеорегистратора, а также медицинские показания астронавтов, однако, по словам одного из собеседников «Коммерсанта» в отрасли, эти данные специалисты вряд ли получат, поскольку они относятся ко врачебной тайне. Тем не менее, в госкорпорации рассчитывают на содействие со стороны американского космического агентства.

Отверстие в корабле «Союз» обнаружили в конце августа, когда на МКС зафиксировали падение давления. Экипажу удалось найти утечку и загерметизировать пробоину. Напомню, что на данный момент на МКС находятся шесть человек, среди них трое американцев.