В «Роскосмосе», по некоторым данным, подозревают астронавтов из США в причастности к появлению пробоины в «Союзе»
Там полагают, что члены экипажа могли намеренно повредить космический корабль.
Американские астронавты предположительно просверлили отверстие в «Союзе», чтобы как можно скорее вернуть на Землю одного из своих заболевших коллег – такую версию в приоритетном порядке рассматривает специальная комиссия «Роскосмоса», которая выясняет причины утечки воздуха. Об этом «Коммерсанту» сообщил высокопоставленный собеседник издания. В комиссии полагают, что американцы рассчитывали на срочную эвакуацию всего экипажа – в этом случае их коллега смог бы получить полноценное лечение на Земле, а поврежденный отсек сгорел бы при входе в атмосферу. «Роскосмос» уже запросил у NASA записи с видеорегистратора, а также медицинские показания астронавтов, однако, по словам одного из собеседников «Коммерсанта» в отрасли, эти данные специалисты вряд ли получат, поскольку они относятся ко врачебной тайне. Тем не менее, в госкорпорации рассчитывают на содействие со стороны американского космического агентства.
Отверстие в корабле «Союз» обнаружили в конце августа, когда на МКС зафиксировали падение давления. Экипажу удалось найти утечку и загерметизировать пробоину. Напомню, что на данный момент на МКС находятся шесть человек, среди них трое американцев.
Комментарии39
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serhio_25__ 12 сентября 2018 | 08:04
Ничего, кроме пакостей, от США ждать и не приходилось.
igorrrpadlowitchs 12 сентября 2018 | 08:09
serhio_25__: ну конечно, а кто еще виноват в том , что происходит в рашке!
serhio_25__ 12 сентября 2018 | 08:12
igorrrpadlowitchs: Я смотрю США аккустисеские атакой всех своих хомяков выпустила на отмазку
tvitov66 12 сентября 2018 | 08:16
В «Роскосмосе», по некоторым данным, причислили Обаму (всемогущего) к святому ордену астронавтов США
igorrrpadlowitchs 12 сентября 2018 | 08:16
serhio_25__: путинской вате аккустические атаки не страшны - не на что воздействовать. Вот и несут бред про козни США .
serhio_25__ 12 сентября 2018 | 08:18
igorrrpadlowitchs: Госдеповские прокладка за печеньки мать родную продадут
sinoptik2016 12 сентября 2018 | 08:25
serhio_25 да, а на майдане за печеньки под пули бросались. Серхуе, ты бот устаревшей модификации
serhio_25__ 12 сентября 2018 | 08:33
sinoptik2016: Никто на майдане под пули не бросался. Лохов снайперы валили в спину
prade 12 сентября 2018 | 08:31
serhio_25__: То есть, ты продаешь собственную мать за кремлевские печенки, и подозреваешь других в тоже самом?
igorrrpadlowitchs 12 сентября 2018 | 08:37
serhio_25__: путинские ватники уже не только мать , но и всех родственников давно продали путину и самое смешное не за печеньки, а за баланду в корыте!
vavylo 12 сентября 2018 | 08:19
Это не МКС, а настоящее осиное гнездо пиндосов-диверсантов!..))
Йо!
kottigr1 12 сентября 2018 | 08:37
vavylo: Надо было Рогозину всё на внеземные цивилизации валить, а так своими "гнилыми отмазками" только на новые санкции нарвется...
vezdehod 12 сентября 2018 | 08:50
Я об этом писал в первый день - прислушались. Долго думали, кто это мог сделать и сошлись на америкосах. Дебилизм - неизлечим.
igorrrpadlowitchs 12 сентября 2018 | 08:11
serhio_25__: никто так не пакостит России, как она сама!
serhio_25__ 12 сентября 2018 | 08:26
igorrrpadlowitchs: А ещё Россия заставляет тебя срать в шаровары аккустической атакой
korikov 12 сентября 2018 | 08:47
igorrrpadlowitchs:
Вот ответьте кого вы имеете виду возможно будучи сам россиянином? Вот когда в России есть целое субсообщество отморозков, которые потирают руки от бед в стране?
j_partizan 12 сентября 2018 | 08:22
serhio_25__:
Очень похоже на американцев. Они идут на любые исхищрения ради сохранения и приумножения денег.
j_partizan 12 сентября 2018 | 08:24
В данном случае, чтобы не платить штрафы.
sinoptik2016 12 сентября 2018 | 08:29
j_partizan: это получается, что в руководстве РФ одни американцы?
avp235 12 сентября 2018 | 08:22
serhio_25__:
Не судите о других по себе.
sinoptik2016 12 сентября 2018 | 08:23
Ничего, кроме перевода стрелок на других, от России ждать не приходится
vasyakirin 12 сентября 2018 | 08:06
Не понял, товарищ так сильно болел, что спустить его на дырявом аппарате- верх гуманизма?
tvitov66 12 сентября 2018 | 08:22
vasyakirin: в воспаленном мозгу ПУтриотов это наверняка задумывалось как акт гуманизма - всеобщая эвтаназия всех находящихся на околоземной орбите
lehich 12 сентября 2018 | 08:08
Опять Обама в подъезде нассял
rash 12 сентября 2018 | 08:11
А что хорошее решение, мы тут ни при чём, это всё враги - " ... и дирки ми ни проковиривали ... " (Айболит 66).
zolingen 12 сентября 2018 | 08:12
Как всегда кругом враги, заговоры и диверсии.Сами мы добрые, не криворукие,не ворующие все, что возможно и, разумеется трезвые.
unprejudiced 12 сентября 2018 | 08:14
Выгнать пендосов из МКС, а что они там построили забрать себе в качестве компенсации за диверсию!
igorrrpadlowitchs 12 сентября 2018 | 08:18
unprejudiced: а кто рашкинцам компенсирует умственную недостаточность? Или в природной тупости их тоже американцы виноваты?
tvitov66 12 сентября 2018 | 08:19
unprejudiced: а за чей счет обслуживать? Боюсь что после пенсионеров теперь настала ваша очередь платить
vorthyn 12 сентября 2018 | 08:14
Предположение ошибочное. ЭТО АБАМА
kara 12 сентября 2018 | 08:15
так я сразу предложил на американцев все свалить. только не из-за возврата, а из-за того, что после апреля на МКС американцев не будет.
kazlevich1949 12 сентября 2018 | 08:15
Вы меня простите, но это не на Союзе пилят "сук на котором сидят", а Роскосмосе, пардон, "дятел" завёлся... и вы все его фамилию знаете.
buzukin1906 12 сентября 2018 | 08:19
Да фуле там - эвакуировать навсегда, а больше не пускать - все новые американские корабли ловятся рукой-манипулятором, всего делов. А некому ловить - нехрен и летать :)
А чо - вполне себе достойная американского способа мышления схема - насрал за рулем, и автомобиль в океан :) С них станется - коллеги, мля! Ну а потом скажут - злобные русские заморили в космосе беременного американского астронавта! Какой эксперимент загубили по созданию космической расы :)
prade 12 сентября 2018 | 08:29
buzukin1906: Кажется твои братья по цеху получили приказ не называть американцев "пендосами". Если так и дальше пойдет то скоро и "бандеровцев" начнете называть украинцами. Так, что ты там говорил про "пендосов"?
oleg__ 12 сентября 2018 | 08:24
О, КАК !!!!!
epynda 12 сентября 2018 | 08:28
Обыскать....., нет.... провести шмон, среди американцев, на наличие дрели.....
pomeranche 12 сентября 2018 | 08:33
Дырка была в Российском корабле а записи просят у американцев. В нашем же корабле нет видеорегистраторов? Или почему записи попадают к ним с нашего корабля. Что то не вяжется.
orein51 12 сентября 2018 | 08:35
поскольку дырку прохирачили пилкой для ногтей, надо обыскать американцев на наличие пилок и гвоздиков прям тама, а лучше в присутствии рогонозцина за бортом под его личном наблюдении через открытую форточку...
korikov 12 сентября 2018 | 08:40
"Тем не менее, в госкорпорации рассчитывают на содействие со стороны американского космического агентства".
Эти черти картавые оказывают давление на международный уголовный суд, чтобы прикрыть своих военных преступников, которые убивали мирных жителей в Афганистане и Ираке. О каком честном содействии может идти речь?
Она всё-равно будут возвращаться обратно на российском корабле потому что своего ничего пока не могут разработать. Вот арестовать их как подозреваемых и проводить следственные действия. Если дение подтвердится, то это явное преступление, они могли убить своих коллег.