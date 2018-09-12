Отток капитала из России увеличился почти в три раза
Об этом пишет сайт МБХ-Медиа со ссылкой данные Центробанка. Согласно этим сведениям, с января по август из России частным сектором было вывезено свыше 26 миллиардов долларов, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом в августе объёмы вывоза капитала продолжали расти.
Комментарии6
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rihard 12 сентября 2018 | 07:50
Отток капитала кратковременно увеличиля в три раза!
tvitov66 12 сентября 2018 | 08:27
rihard: "Физкульт-привет! Вы из какого общества? «Трудовые резервы»! А что «Динамо» бежит? Все бегут!"(с)
Вперде РЫВОК! Вот и рванули ... даже полные тёзки повернули к сверхдержаве полые зады и дали газу
ss2020 12 сентября 2018 | 07:53
вызвать всех капиталистов на татами...!!!)))
lehich 12 сентября 2018 | 08:06
ss2020: Размазать печень по асфальту
blahovdav 12 сентября 2018 | 08:21
Новость не из Украины? Понятно, почему здесь нет путолеровской писькобратии и крупного специалиста по вывозу капитала ватникрашиста, он же перданка, онже перда, он же...извращенца по старушкам...
kazlevich1949 12 сентября 2018 | 08:30
Интересные дела творятся в нашем Государстве Россия, главное за "завезти в Россию деньги" - сразу "расстрельную статью припаяют", а вывезти - будьте любезны... Не Россия, а "ниппель" какой-то!?
Британский музыкант и один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни рассказал о неизвестных сторонах жизни коллектива. Его истории опубликованы на GQ во вторник, 11 сентября, как они с Джоном Ленноном и Джордж Харрисоном, пардон, с выключенным светом коллективно дрочили, и Джон Леннон при этом в экстазе выкрикнул имя Уинстона Черчилля?! У меня такое чувство, что когда в Госдуме ЕР постоянно в "экстазе" упоминают имя Владимира Путина, то для думцев и свет выключать не надо... "Пустячок, а приятно" - ещё когда говорил Владимир Ленин.