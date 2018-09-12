Российская экономика продемонстрирует самые низкие темы роста в первом квартале следующего года. Это произойдёт на фоне решения о повышении НДС, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Потом, по его словам, темпы начнут увеличиваться. Он добавил, что ожидается в ближайшие полгода – год повышенной волатильности на валютном рынке.