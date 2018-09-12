Российская экономика продемонстрирует самые низкие темы роста в первом квартале следующего года
Российская экономика продемонстрирует самые низкие темы роста в первом квартале следующего года. Это произойдёт на фоне решения о повышении НДС, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Потом, по его словам, темпы начнут увеличиваться. Он добавил, что ожидается в ближайшие полгода – год повышенной волатильности на валютном рынке.
Комментарии6
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sensei54 12 сентября 2018 | 07:51
Потом, по его словам, темпы начнут увеличиваться.
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Орешкин Жванецкого не читал.
"А так, конечно, да, у нас всё будет"
ur_sus 12 сентября 2018 | 07:54
sensei54:
Ну вот Орешкин и раскололся, плохую новость принёс. Надо и из него "сочную отбивную" сделать...
neburzhui2 12 сентября 2018 | 08:06
Орешкин глава какой такой экономики ???
Где он её наблюдает ?
tvitov66 12 сентября 2018 | 08:32
neburzhui2: "У нас есть ТАКИЕ приборы! Но мы вам о них не расскажем. Аквалангисты - это не игра! И взрослые знают, и дети - мы радость творим на планете."(с)
vezdehod 12 сентября 2018 | 08:53
Россию ожидает СТАГНАЦИЯ во всю её больную "экономику".
cromwel 12 сентября 2018 | 07:52
Этого не может быть! Ведь должна же уже быть польза от санкций! Мы уже давно должны рвануть вперед так, что гнусные пендосы должны толпой ринуться скупать наши рубли и умолять о виде на жительство в России.