Отток капитала из России увеличился почти в три раза
Об этом пишет сайт МБХ-Медиа со ссылкой данные Центробанка. Согласно этим сведениям, с января по август из России частным сектором было вывезено свыше 26 миллиардов долларов, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом в августе объёмы вывоза капитала продолжали расти.
Комментарии4
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ivar1964 12 сентября 2018 | 07:26
России это только на пользу. Да любой депутат Думы это подтвердит!
archibald_dandy_esquire 12 сентября 2018 | 07:27
крысы чувствуют, что корабль скоро потопнет - это просто индикатор, ничего более
успеха вам, россияне!
yralez 12 сентября 2018 | 07:28
Откуда здесь доллары, да еще лярды ?
Мы из-за каких то несчастных рублей бьемся, еле вытягиваем, да и эти нищие рубли грабанули.
tvitov66 12 сентября 2018 | 07:29
У нас и отток полных тёзок властьимущих и их родственников увеличителя не слабо ... чует видать что вперде РЫВОК! Вот и рванули