Глава Росгвардии сам подготовил речь, адресованную Алексею Навальному
Так утверждает источник РБК. Он говорит, что это была личная инициатива Виктора Золотова. Ранее собеседник издания The Bell в ведомстве отметил, что руководитель Росгвардии «немного далёк от интернета», но у него есть соответствующие советники.
Видеообращение было опубликовано накануне. В нём Золотов вызвал оппозиционного политика на дуэль, пообещав сделать из него «сочную отбивную». Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о закупках продуктов для Росгвардии.
Комментарии5
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yralez 12 сентября 2018 | 07:23
Два дебила из путинских главарей во всем блеске.......золота, погонов и дырок в голове....ээээ , в корабле.
arye_11 12 сентября 2018 | 07:30
yralez:
Ах...!!!
Какую чудесную свинью Золотов подложил Путину.
Толстую, волосатую, грязную...
Это тебе не бастрыкинская угроза убийства из пистолета, коей свидетелем есть один человек.
Это публично, на камеру, наглядно всему миру.
От этого уже не отмахнешься.
А теперь, Владимир Владимирович, пжлста, будьте добры реагировать - либо осудить своего подчиненного либо поддержать его.
Отмолчаться на этот раз не удастся.
ivar1964 12 сентября 2018 | 07:24
Очевидно, что сам подготовил. Ни один спичрайтер не станет использовать "феню". А Золотов иначе просто не умеет. Быдло останется быдлом, даже если ему подарят звание генерала армии.
orein51 12 сентября 2018 | 07:27
"Там они всё более и больше обсссирриаютси" ["Так говорил заУстрица"]
condor00 12 сентября 2018 | 07:32
И обозначил тех, кто ему из "либералов" ровня (в смысле - такое же г.) и с кем власть впоследствии готова вести переговоры. А двоих объявил персонами нон-грата (правда, считаю, что он ошибся с Ходорковским; это как раз супер делец в плане изменить в мгновение ока себе и договориться под ковром ПОЧТИ (кроме Сечина, Пригожина, Кадырова,..) с кем-угодно). А Навального, повторяю, пытаются вынудить к эмиграции.