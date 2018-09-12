В деле о пытках в ярославской колонии появились новые пострадавшие

Об этом агентству РИА Новости рассказала адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова. Она уточнила, что речь идёт о двух заключённых, которые сейчас продолжают отбывать наказание. Начиная с июля «Новая газета» дважды публиковала видеоподтверждения пыток в колонии. Публикации вызвали масштабные проверки, в отношении сотрудников ФСИН возбудили уголовные дела.