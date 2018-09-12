США не допустили российский самолёт к полётам по Договору об открытом небе, утверждают в Минобороны

В ведомстве говорят, что это сделано без объяснения причин. Речь идёт о новом российском самолёте ТУ-214ОН, оснащённом цифровой камерой отечественного производства. Как пишет газета Минобороны «Красная звезда», по результатам испытаний руководители делегаций более чем из 20 стран подписали итоговый протокол, разрешающий наблюдательные полёты этого воздушного судна над территориями городов-участников договора, а американская делегация этого делать не стала.