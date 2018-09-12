В Хабаровском крае назначили второй тур выборов губернатора

Он пройдёт 23 сентября, сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на краевой избирком. В первом туре кандидат от ЛДПР Сергей Фургал примерно на две десятых процента обошёл действующего главу единороса Вячеслава Шпорта. В первом туре губернаторов также не смогли выбрать в Хакасии, Приморье и Владимирской области.

Накануне газета «Ведомости» сообщила, что Кремль добивается отставки главы Хакасии и хочет, чтобы Виктор Зимин покинул пост ещё до второго тура. Сам он это отрицает и говорит, что уверен в победе.