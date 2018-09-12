Таганский суд Москвы арестовал Ибрагима Дудаева, обвиняемого в нападении на депутата Госдумы

Об этом сообщает агентство ТАСС. В суде уточнили, что Дудаева обвиняют в краже и нанесении побоев.

На главу комитета Госдумы по экономической политике, члена ЛДПР Сергея Жигарева напали в июле. По данным агентства Москва, Дудаева задержали в Чечне и доставили в столицу, где он дал показания на бывшую девушку депутата.

Агентство также приводит данные о том, что из апартаментов в отеле «Мариотт», которые арендовал депутат, в июле исчезли 22 миллиона рублей. На камеры видеонаблюдения возле номера попала девушка, похожая на подругу Жигарева.