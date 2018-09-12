Прощание с создателем музея группы The Beatles в Петербурге Колей Васиным пройдет сегодня в крематории

Всю организацию на себя взял арт-центр «Пушкинская-10».

Друзья, близкие и поклонники смогут попрощаться с Колей Васиным в крематории на Шафировском проспекте в Петербурге. Церемония начнется в 11.30. Как ранее говорили знакомые основателя музея The Beatles, по просьбе самого Коли Васина его подхоронят в могилу матери на Староковалевском кладбище. Напомню, самый известный в России битломан погиб 29 августа. Он упал с третьего этажа в торговом комплексе «Галерея». Опознали его только через несколько дней.

По словам следователей, Коля Васин оставил предсмертную записку. В ней он якобы писал, что невозможно жить в стране, где никто не поддерживает дело храма Джона Леннона. На момент гибели Коле Васину было 73 года.

Концерт памяти Коли Васина пройдет в Петербурге 9 октября. Мероприятие приурочено к дню рождения одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона, ему в этот день исполнилось бы 78 лет.