Симоновский суд Москвы сегодня проведёт предварительные слушания по иску МВД в отношении Сергея Удальцова

Полиция, по мнению защиты координатора Левого фронта, пытается лишить его возможности надолго заниматься политикой.

Иск в суд подал начальник отдела полиции по району Нагатинский Затон, в котором живёт Сергей Удальцов. За ним Пётр Попов просит установить надзор на пять лет до погашения судимости. Поскольку активист продолжает активно заниматься оппозиционную деятельность. В том числе координирует и участвует в акциях против повышения возраста выхода на пенсию. За июльский митинг, согласованный с властями, его арестовали на 30 суток. На нём Удальцов требовал отправить правительство в отставку и провести референдум по пенсионной реформе. Мера, которую требует полицейский начальник, предусматривает явку четыре раза в месяц в отдел полиции по месту жительства для регистрации, запрет на посещение массовых мероприятий и участие в них. Защита Удальцова расценила иск МВД как попытку запретить политическую деятельность координатора Левого фронта. И назвала это дополнительным наказанием по так называемому Болотному делу. По нему Удальцов отсидел за решёткой четыре с половиной года в колонии Тамбовской области.

Удальцова доставят в суд из спецприёмника в Мневниках. Там он объявил сухую голодовку, за время неё трижды был госпитализирован.

Активист выйдет на свободу 13 сентября.