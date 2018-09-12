Россия и Китай сегодня, как ожидается, могут подписать соглашение о поставках из республики молока и курицы

Переговоры по этому вопросу проходят в рамках Восточного экономического форума.

Россия может открыть свой рынок для китайского молока и курицы – соответствующий протокол может быть подписан сегодня. Об этом ранее рассказал глава одного из крупнейших отечественных агрохолдингов «Русагро» Максим Басов. Он также отметил, что видит серьезные перспективы для инвестиционного сотрудничества стран в сфере производства мяса и молока.

Китай является важным торговым партнером для России, и обе стороны нацелены на дальнейшее расширение сотрудничества. Уже сейчас доля Поднебесной в импорте России составляет более 20%. Между тем, в России налажено свое производство курятины. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, импортная продукция на нашем рынке не превышает 20%. Что касается молока, его России поставляет в основном Белоруссия.

Накануне президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках четвертого Восточного экономического форума. Они также приняли участие в работе круглого стола по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству.

На самом деле, китайцы лишь создают видимость энтузиазма и заинтересованности в сотрудничестве. Об этом в эфире «Эха» сказала главный редактор «New Times» Евгения Альбац.

Накануне российский лидер в рамках форума встретился с Си Цзиньпином. Владимир Путин подчеркнул, что отношения между странами динамично развиваются. В конце беседы Владимир Путин угостил главу КНР блинами с икрой.