Россия и Китай сегодня, как ожидается, могут подписать соглашение о поставках из республики молока и курицы
Переговоры по этому вопросу проходят в рамках Восточного экономического форума.
Россия может открыть свой рынок для китайского молока и курицы – соответствующий протокол может быть подписан сегодня. Об этом ранее рассказал глава одного из крупнейших отечественных агрохолдингов «Русагро» Максим Басов. Он также отметил, что видит серьезные перспективы для инвестиционного сотрудничества стран в сфере производства мяса и молока.
Китай является важным торговым партнером для России, и обе стороны нацелены на дальнейшее расширение сотрудничества. Уже сейчас доля Поднебесной в импорте России составляет более 20%. Между тем, в России налажено свое производство курятины. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, импортная продукция на нашем рынке не превышает 20%. Что касается молока, его России поставляет в основном Белоруссия.
Накануне президент России Владимир Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках четвертого Восточного экономического форума. Они также приняли участие в работе круглого стола по российско-китайскому межрегиональному сотрудничеству.
На самом деле, китайцы лишь создают видимость энтузиазма и заинтересованности в сотрудничестве. Об этом в эфире «Эха» сказала главный редактор «New Times» Евгения Альбац.
Накануне российский лидер в рамках форума встретился с Си Цзиньпином. Владимир Путин подчеркнул, что отношения между странами динамично развиваются. В конце беседы Владимир Путин угостил главу КНР блинами с икрой.
Комментарии3
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aleksandr39 12 сентября 2018 | 07:13
Как же так ,ведь Россия обеспечивает на 100 % себя продуктами собственного производства ?
midnightblues 12 сентября 2018 | 07:17
ИМменно химические цыплята и порошковое молоко наконец позволят свести в могилу остатки населения
китаеса не берет территории,где бегают папуасы
yralez 12 сентября 2018 | 07:17
поставках из республики
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кто царство, вопрос уже не стоит.
Поставляют как голодным африканским неграм......но такую дрянь, от которой негры передохли бы.