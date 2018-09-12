Правительство внесло в Госдуму законопроект о запрете военным размещать в интернете личные данные

Речь идет об информации, которая может раскрыть место ведения службы или часть, в которой они находятся.

В случае принятия поправок в закон о статусе военных, их будут наказывать за фотографии, видео и геотеги с мест ведения службы. Такую инициативу предложило Минобороны. В ведомстве предполагают, что военного, нарушившего предписания, будет наказывать его командир. Впрочем, конкретные меры в законопроекте прописаны только для контрактников: им может грозить досрочное увольнение со службы. Сам документ его авторы связывают с тем, что военные представляют интерес для террористических группировок. Как отмечается в пояснительной записке, авторы документа учитывали «зарубежный опыт», а также анализировали работу российской армии, в том числе, в Сирии. При этом законопроект не касается уволенных военнослужащих. Отметим, схожую инициативу в Минобороны выдвигали еще в октябре прошлого года.

Как отмечает РБК, фотографии военных в соцсетях позволили журналистской группе Bellingcat определить российское происхождение комплекса «Бук», из которого, по ее версии, в небе над Донбассом был сбит малазийский «Боинг».