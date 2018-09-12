В Калмыкии пропала студентка, снявшая видео о вбросе бюллетеней на избирательном участке

Об этом сообщает сайт «Кавказский узел». Последний раз Айсу Хулаеву видели в кабинете следователя два дня назад. С тех пор с девушкой нет связи. На выборах Хулаева была наблюдателем от «Справедливой России» в посёлке Приманыч. В минувший понедельник лидер партии Сергей Миронов подводя итоги выборов говорил, что девушку запугали.

В республиканском избиркоме накануне заявили, что итоги выборов на этом участке будут отменены. Зампред ЦИК Николай Булаев предложил студентку наградить.