Весь Южно-Сахалинск на неделю останется без горячей воды. Это связано с ремонтом на городской ТЭЦ. В Сахалинской коммунальной компании агентству ТАСС сказали, что отключения плановые и обычно работы проводятся в августе, а в этом году в сентябре.

Почти 200 тысяч человек оставят без горячей воды с завтрашнего дня.