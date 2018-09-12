Весь Южно-Сахалинск на неделю останется без горячей воды
Весь Южно-Сахалинск на неделю останется без горячей воды. Это связано с ремонтом на городской ТЭЦ. В Сахалинской коммунальной компании агентству ТАСС сказали, что отключения плановые и обычно работы проводятся в августе, а в этом году в сентябре.
Почти 200 тысяч человек оставят без горячей воды с завтрашнего дня.
Комментарии1
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tvitov66 12 сентября 2018 | 07:05
У нас добрая треть сверхдержавы без канализации проживает и никого это не беспокоит