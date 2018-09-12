Федеральная антимонопольная служба признала недостоверной рекламу презервативов Durex
Компании грозит штраф, говорится на сайте ведомства. Претензии ФАС связаны со статистикой. В рекламных роликах, которые демонстрировали на федеральном телевидении, говорилось, что половыми инфекциями был заражён практически каждый второй житель страны.
В федеральной службе заявили, что это не соответствует данным Минздрава, по сведениям которого, показатель снижается. Между тем сведения, на которые производитель презервативов ссылался в рекламе, размещены на сайте департамента здравоохранения Москвы, отмечает РБК.
Комментарии3
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tite2 12 сентября 2018 | 07:23
феерично!
seva1223 12 сентября 2018 | 07:31
Пусть каждый первый будет сифилитиком, но такие лжецы как Дюрекс, в Россее не нужны!
orein51 12 сентября 2018 | 07:31
они их проверяли в службе пол года и всё поняли - не работают...