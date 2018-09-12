В Российском государственном гуманитарном университете после череды конфликтов назначен новый ректор. По распоряжению Минобрнауки эту должность занял Александр Безбородов, с прошлого года он исполнял обязанности руководителя. При назначении предыдущего ректора, члены учёного совета университета жаловались на давление со стороны министерства, затем последовали увольнения преподавателей. В вузе студентке пригрозили отчислением.