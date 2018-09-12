В Роскосмосе склоняются к тому, что американские астронавты намеренно повредили космический корабль «Союз»
В Роскосмосе склоняются к тому, что американские астронавты намеренно повредили космический корабль «Союз», сообщают источники газеты «Коммерсант». По данным собеседников издания, эта версия стала приоритетной, в комиссии по расследованию считают, что астронавты могли просверлить отверстие, чтобы скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег. Газета отмечает, что российские специалисты уже запросили у NASA данные видеорегистраторов астронавтов.
В конце августа на корабле «Союз». пристыкованном к МКС, была обнаружена утечка воздуха. Экипаж обнаружил отверстие в обшивке, его заделали герметиком.
Комментарии18
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valian0822 12 сентября 2018 | 07:02
И скрипаль сам себя отравил...чтобы скрыться
ostapbey 12 сентября 2018 | 07:06
Теперь поневоле задумаешься и о "курске"...
Десятидолларовые шлюхи скинулись по баксу на сверло, и муженьки дома.
С "полевым" дополнительным пайком и виноградным вином.
Не надоевшим боярышником даже..
ostapbey 12 сентября 2018 | 07:10
.... С далекого 1797 года была увеличена выдача вина до 1 чарки На человека в сутки; отпуск пива стал необязательным. Вместо него изготовлялся квас. Рыба была исключена и заменена мясом.
Питание матросов до некоторой степени страдало аз-за существования порядка выдачи денежной «заслуга» за несъеденную порцию. Только в 1860 г. выдача «заслуги» за продукты была отменена, но оставлена «заслуга» за невыпитое вино (для поощрения трезвости). В 1795 г. было разрешено изыскивать средства для снабжения матросов в походе «сухими нарочно приготовленными травами» или капустой для потребления их вместо круп. Рекомендовалось до-ставать на берегу свежее мясо, закупать зелень и кочевья, а также посылать на берег лекаря с матросами Для отыскания «годных к варению» трав: цикория, дикого кресса, портулака п т. п.
В 1858 г. в Паек пищевой было добавлено 3 фунта гречневой крупы в месяц со специальным назначением – варить гречневую кашицу по утрам. Кроме того, был введен отпуск квашеной капусты в количестве 6/7 чашки в сутки,
seva1223 12 сентября 2018 | 07:21
valian0822: Теперь будет новый мем: Скрипаль, выпей йаду, спаси рассею!
garryf 12 сентября 2018 | 07:02
Добавлю этот заголовок в свою коллекцию заголовков эха москвы. Жемчужина просто!
tvitov66 12 сентября 2018 | 07:03
А более крутую "ответочку" на расследование по делу Скрипалей можно было придумать? Это же ПОЗОР!
estamp 12 сентября 2018 | 07:12
tvitov66: Это ПОЗОР редакции, которая тиражирует слухи и так подает заголовки.
Потому как тут же часом раньше "Глава «Роскосмоса» накануне заявил, что результаты расследования пока не дают «объективной картины». Вот это официально. Но тиражировать Эхо будет слух неизвестного "источника"
archibald_dandy_esquire 12 сентября 2018 | 07:16
tvitov66
скорее всего, это был Джеймс Бонд, загримированный под астронавта - он на такие штучки мастер - странно что не убил российского космонавта -
Стальные Челюсти посредством подключения его к высоковольтному агрегатору - "незачот"
nevermore 12 сентября 2018 | 07:04
Рогозину зачет. Хорошо Дима прогнулся. Молодец. Жди возвращения в правительство. Ты явно перерос должность главкосмос скомороха.
nicar 12 сентября 2018 | 07:05
Они же недавно утверждали, что в космосе сделать это невозможно! Если бы не жил в России, стране абсурдов, подумал, что это шутка.
vladimir_veteran 12 сентября 2018 | 07:15
И такие непуганные идиоты командуют исследованием космоса? Ужас!!!
vladimirgornitsky 12 сентября 2018 | 07:19
Разумеется, эту идиотскую версию распространяют в виде слухов. Напрямую делать такие официальные заявления никто не станет. А слухи - это нормально. Дураки поверят и будут обвинять американцев по зову души. Мерзавцы сделают вид, что поверили, и тоже будут обвинять американцев, зарабатывая деньги.
serg571 12 сентября 2018 | 07:20
Все нормально. Кремлю нужны только дауны. Вот и приходится постоянно придуряться..
cromwel 12 сентября 2018 | 07:22
Разумеетмя пендосы навредили! А кто де еще?
unprejudiced 12 сентября 2018 | 07:27
Дак это было сразу понятно что пендосы устроили диверсию, от злобы и обиды, у них то никогда не будет своей космической станции, своих шатлов. Они вообще в космосе отстают лет на 50 от России.
a_111111 12 сентября 2018 | 07:30
Что еще ждать от Рогозина...
vserg 12 сентября 2018 | 07:31
Если в Роскосмосе дебилы, то они и других дебилами считают!
orein51 12 сентября 2018 | 07:34
роскосмосу пора целиком в лечебницу: кто-то просверлил дырку в башке их шефа рог-а.