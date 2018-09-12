У клиентов могут возникнуть проблемы при использовании карт, сайта и дистанционных услуг. В работе Бинбанка произошёл сбой. У клиентов могут возникнуть проблемы при использовании карт, сайта и дистанционных услуг, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу финансово-кредитного учреждения. Там уточнили, что сбой возник после некорректного обновления программного обеспечения одним из подрядчиков. Банк работает над восстановлением сети.