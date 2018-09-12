В «Роскосмосе» считают приоритетной версию об умышленном повреждении корабля «Союз» американскими астронавтами
Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Коммерсант». В комиссии по расследованию инцидента полагают, что астронавты сделали это, чтобы как можно быстрее вернуть на Землю своего заболевшего коллегу.
Глава «Роскосмоса» накануне заявил, что результаты расследования пока не дают «объективной картины». «Ситуация оказалась намного сложнее, чем мы думали раньше», — добавил Дмитрий Рогозин.
В конце августа на корабле «Союз». пристыкованном к МКС, была обнаружена утечка воздуха. Экипаж обнаружил отверстие в обшивке, его заделали герметиком.
Комментарии14
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ura_123 12 сентября 2018 | 06:53
Более идиотской версии нельзя представить,если не считать версию ”Просверленно снаружи неуверенной рукой” )))
lenin3 12 сентября 2018 | 07:02
ura_123: со времен обоссывания лично Обамой российских лифтов в разрухе и разгильдяйстве в России виноваты американцы.И только талантливые руководители типа Хряка Рогозина пытаются противостоять западной угрозе...
tvitov66 12 сентября 2018 | 06:55
Я сразу заподозрил что это Обама. Тот самый Обама что постоянно писает нам в лифте, пишет матом на стенах и постоянно копает ямы в асфальте на наших дорогах
igorkot____1 12 сентября 2018 | 06:55
Кто то сомневался, что жирный это скажет. Ведь всем хорошо известно, что Обама обоссал все подъезды в Россиюшке. Теперь вот за космческую станцию взялся.
estamp 12 сентября 2018 | 07:03
igorkot____1: ... сомневался, что жирный это скажет..
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Это что? Вы дальше заголовков не читаете по религиозным мотивам или по скудоумию?
rampa 12 сентября 2018 | 07:11
estamp: а мысль, что больного человека нужно обязательно отправить на землю безо всякого ковыряния дырок, по какой причине в голову не пришла?
estamp 12 сентября 2018 | 07:16
rampa: Т.е. и ты склоняешься, что это американцы?
rampa 12 сентября 2018 | 07:26
estamp: так это американцы придумали, что дырку проковыряли, чтобы отправить на землю больного человека?
estamp 12 сентября 2018 | 07:31
rampa: Фак! От ты тугой! Ты это не у меня, ты это у редакции спроси. Она ж тиражирует эту версию от неведомого источника. И в этой же новости приводит цитату на главы Роскосмоса. Ты новости-то читай, которые комментишь, читай!
nernerr 12 сентября 2018 | 06:58
"Будем наблюдать"©
timber_head 12 сентября 2018 | 07:00
Версия специально нашего пипла, который схавает.
"Если в кране нет воды..." И так далее.
estamp 12 сентября 2018 | 07:01
Глава «Роскосмоса» накануне заявил, что результаты расследования пока не дают «объективной картины».
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Это официально. Но Эхо в заголовлк вынесло версию озвученную Коммерсантом со ссылкой на неизвестно кого.
moncegorskyi 12 сентября 2018 | 07:02
Как же им сразу такая идея не пришла в голову... Надо было тянуть "жвачку" так долго. И на своих собак спускать. Вот они вражины рядом, как и с "КУрском". Так что в точку. Только эти решили навредить нам. Мда.. долго думали и придумали...
ser_gey_love_roff 12 сентября 2018 | 07:06
Пожалуй, это будет покруче "распятого мальчика".
ПС Интересно, есть ли дно идиотизма, у тех, кто все это "съедает"?