В «Роскосмосе» считают приоритетной версию об умышленном повреждении корабля «Союз» американскими астронавтами

Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Коммерсант». В комиссии по расследованию инцидента полагают, что астронавты сделали это, чтобы как можно быстрее вернуть на Землю своего заболевшего коллегу.

Глава «Роскосмоса» накануне заявил, что результаты расследования пока не дают «объективной картины». «Ситуация оказалась намного сложнее, чем мы думали раньше», — добавил Дмитрий Рогозин.

В конце августа на корабле «Союз». пристыкованном к МКС, была обнаружена утечка воздуха. Экипаж обнаружил отверстие в обшивке, его заделали герметиком.