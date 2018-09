Об этом пишет газета The Guardian. Изначально лот оценивали в 10 тысяч фунтов. Как отмечает издание, результат превзошёл все ожидания экспертов. Запись песни «I Never Dreamed» в исполнении 16-летнего Боуи случайно обнаружил музыкант Дэвид Хэдфилд, с которым Боуи вместе играл в группе The Konrads.