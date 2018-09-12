Нынешнее ослабление рубля связано с краткосрочным оттоком капитала из России, заявляют в Минэкономрзазвития

Соответствующие слова главы ведомства Максима Орешкина приводит агентство РИА Новости. Тем временем сайт МБХ-Медиа со ссылкой на данные Центробанка пишет, что отток капитала из России с января по август увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За восемь месяцев этого года из страны частным сектором было вывезено свыше 26 миллиардов долларов.