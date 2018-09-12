Нынешнее ослабление рубля связано с краткосрочным оттоком капитала из России, заявляют в Минэкономрзазвития
Соответствующие слова главы ведомства Максима Орешкина приводит агентство РИА Новости. Тем временем сайт МБХ-Медиа со ссылкой на данные Центробанка пишет, что отток капитала из России с января по август увеличился почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За восемь месяцев этого года из страны частным сектором было вывезено свыше 26 миллиардов долларов.
Комментарии7
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perectukin 12 сентября 2018 | 05:17
Папрашу пофамильно, кто и скоко ?
Расстреливать будем по списку.
Бей жидов- спасай Россию !
eniro 12 сентября 2018 | 05:23
"Товарищ, можно Вас на минуточку? Хотелось бы, так сказать, в общих чертах понять," что там в дальней перспективе ?
perectukin 12 сентября 2018 | 05:28
eniro:
А вы что не в курсах?
Политика партии - БЕЙ ЖИДОВ - СПАСАЙ РОССИЮ !
begly_ 12 сентября 2018 | 05:56
perectukin:
Самое "смешное" в вашем тексте то, что вы не шутите.
tag188 12 сентября 2018 | 05:26
Вывод капитала с начала года увеличился в 3 раза, полные тезки членов семей чиновников выстроились в очередь за получением вида на жительство в Европе...
Похоже на верху знают что-то, о чем портки еще не догадываются...
kochar 12 сентября 2018 | 05:42
"...За восемь месяцев этого года из страны частным сектором было вывезено свыше 26 миллиардов долларов."
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И на 1 миллион рублей ввезено пальмовое масло.и вкусовые надбавки.
prade 12 сентября 2018 | 05:45
"Ослабление рубля связано с краткосрочным оттоком капитала из России"
А отток капитала связан с враждебной внешней политикой Путин и все увеличивающими санкциями на Россию из-за этого.