В Вашингтоне заподозрили Россию в причастности к «акустическим атакам» на американских дипломатов, сообщают источники NBC. По данным телеканала, выводы были сделаны на основе сообщений, перехваченных в рамках масштабного расследования с участием ФБР, ЦРУ и других служб. Источники отмечают, что пока доказательств недостаточно для публичных обвинений. Официально представитель Госдепартамента Хезер Науэрт сказала, что расследование пока продолжается, причина произошедшего и виновные ещё не установлены.

В последние два года американские дипломаты на Кубе и в Китае жаловались на тошноту, потерю слуха, головные боли. Власти США считают, что против работников посольств могли применить некие звуковые устройства.