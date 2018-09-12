В Вашингтоне заподозрили Россию в причастности к «акустическим атакам» на американских дипломатов, сообщают источники
В Вашингтоне заподозрили Россию в причастности к «акустическим атакам» на американских дипломатов, сообщают источники NBC. По данным телеканала, выводы были сделаны на основе сообщений, перехваченных в рамках масштабного расследования с участием ФБР, ЦРУ и других служб. Источники отмечают, что пока доказательств недостаточно для публичных обвинений. Официально представитель Госдепартамента Хезер Науэрт сказала, что расследование пока продолжается, причина произошедшего и виновные ещё не установлены.
В последние два года американские дипломаты на Кубе и в Китае жаловались на тошноту, потерю слуха, головные боли. Власти США считают, что против работников посольств могли применить некие звуковые устройства.
Комментарии2
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minerr 12 сентября 2018 | 05:18
Уже и официальный Вашингтон опроверг, а Эхо продолжает постить этот бред.
str12345 12 сентября 2018 | 05:44
а еще облучали неизвестными лучами :) Всех посольских срочно надо шапочками из фольги снабжать. И затычками в уши.