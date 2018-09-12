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05:06, 12 сентября 2018

Дональд Трамп, по данным источников, сегодня планирует подписать указ о санкциях за вмешательство в выборы США

Основанием для введения ограничений будут выводы американской разведки. Об этом сообщает агентство Рейтер. По данным его источников, санкции могут затронуть как физические лица, так и компании, которые вмешивались в американские выборы с помощью кибератак или других средств. О том, что президент США может сегодня подписать указ, также сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

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