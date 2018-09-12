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05:04, 12 сентября 2018

В «Роскосмосе» считают приоритетной версию об умышленном повреждении «Союза» американскими астронавтами

В «Роскосмосе» считают приоритетной версию об умышленном повреждении космического корабля «Союз» американскими астронавтами. Об этом со ссылкой на источники пишет газета «Коммерсант». В комиссии по расследованию инцидента полагают, что астронавты сделали это, чтобы как можно быстрее вернуть на Землю своего заболевшего коллегу.

Глава «Роскосмоса» накануне заявил, что результаты расследования пока не дают «объективной картины». «Ситуация оказалась намного сложнее, чем мы думали раньше», — добавил Дмитрий Рогозин.

В конце августа на корабле «Союз». пристыкованном к МКС, была обнаружена утечка воздуха. Экипаж обнаружил отверстие в обшивке, его заделали герметиком.

Комментарии

20

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stalin_vsegda_zhiv 12 сентября 2018 | 05:07

Подтвердилась моя версия, которую я озвучивал с самого начала. В общем, заканчивать надо с этой станцией и строить свою собственную, с американцами - это не работа. Пусть свои станции и корабли сверлят, а нам такого "партнерства" не надо.

kondrakr 12 сентября 2018 | 05:20

stalin_vsegda_zhiv: Вот правильное решение!!! Конгресс США Вас горячо поддержит! Они всё время о том же говорят.

merelymy 12 сентября 2018 | 05:29

Мама мия, какие открываются возможности, например вызвать американского прихвостня перекати поле без чести и совести на дуэль, а потом сказать, что противник выстрелил себе в голову три раза , потому что очень торопился и даже не успел дождаться срока.
А можно, на выбор, сказать, что он сакральная жертва. А с жертвы какой спрос.
Вам это ничего не напоминает?
Оля-ля, ать-два.

str12345 12 сентября 2018 | 05:34

stalin_vsegda_zhiv: "торопица не нада!" всему свое время :)
Интересно вот напустят уже или нет в этом году модуль "Наука". А то там постоянно какие-то проблемы с переделкой и т.п.

fessgray 12 сентября 2018 | 05:47

stalin_vsegda_zhiv: идиот ахахахаха надо вам отделяться?! да это нас пошлют нахер, а ты уже соломку стелишь?! вот значит какая будет версия ... спасибо тебе, тролль. ОТ вам тоже бывает польза. Слил будущую версию ))))))))))))

Ахахаха то есть со следующего года контракт на космические перевозки заканчивается, продлевать его не будут. А это оказывается МЫ не хотим с США больше дружить, а не нас посылают как тупых и бесполезных гопников?! ))))))))))))))))))))

А что ты будешь петь в 2020 году, когда закончится договор на поставку ракетных двигателей?! что мы не хотим помогать врагам летать в космос? что вы придумаете?! ))))

Плывите со сталиным и путинетом на свалку истории! вы не нужны современной России!

begly_ 12 сентября 2018 | 05:47

stalin_vsegda_zhiv:

Вы правы товарищь, при Сталине такого не было.

hicat 12 сентября 2018 | 05:11

Долго думали, наконец придумали.

str12345 12 сентября 2018 | 05:31

hicat: давно придумали. Надо иногда и первоисточники на сайте Роскосмоса читать. Хотя конечно Федеральная космическая программа наверное не все интересна ;) Но это вполне внятный первоисточник, где прописаны планы в этой сфере хотя бы примерно. Хотя там и по срокам и по планам постоянно все меняется, но это нормально

mkazach 12 сентября 2018 | 05:15

Грунтуют "отмазку" на будущее, когда США откажутся работать со страной, учиняющей химатаки на "партнеров." А ну как доставят немного Новичка на орбиту?

yralez 12 сентября 2018 | 05:18

Ну наконец то......чекисты оправдали надежды.

y3emen1 12 сентября 2018 | 05:18

да, конечно америкосы, они и на космодроме пустот накопали,и дырок насверлили, и негров везде линчуют

str12345 12 сентября 2018 | 05:27

да уже давным давно на сайте Роскосмоса прописано в программе, что

До 2024 года будет продолжена эксплуатация Международной космической станции (МКС). В это время предлагается оснастить российский сегмент МКС модулями, которые уже находятся в производстве, дополнив их системами, обеспечивающими автономность полета после 2024 года, для обеспечения возможности создания на их основе российской орбитальной станции.


там наверное надо не так уж много до полной автономности. Те же Салют и Мир были по размерам наверное гораздо меньше

fessgray 12 сентября 2018 | 05:50

str12345: ага а минфин в 2024 году обещал курс доллара 68 ))))) а он уже вчера был выше 70 ... балаболы во власти - это уже факт и реальность. И ты им все ещ веришь?! край непуганных идиотов )))) Лохов нужно учить. И они будут нас учить пока мы будем лохами.

allexsib 12 сентября 2018 | 05:34

Божеж мой,какие идиоты.Они живут в мире,где правдой и реальностью являются энтэвэшные спектакли .Надо ж было придумать более глупую версию чем "вредительство" со стороны американских астронавтов? Большой и "глупый ребенок"-Рогозин.Таких типов надо показывать в паноптикуме умственных уродцев....

str12345 12 сентября 2018 | 05:41

allexsib: а чего тут глупого? У пиндосов вредительство возведено в ранг государственной политики и даже не скрывается совершенно. Ибо "политка сдерживания" и есть на поверку то самое вредительство.

dimscoffer 12 сентября 2018 | 05:58

str12345: чо, опять обамка в лифте насцял?

tag188 12 сентября 2018 | 05:38

Ну вот все и прояснилось!
А то я уже думал, что если нашей космической отраслью управляют криворукие руководители, стреляющие себе в ноги, то и остальные работники там не лучше! Оказывается, я ошибался, как всегда, америкосы виноваты.

wargen 12 сентября 2018 | 05:39

Плывут такие в резиновой лодке посреди океана, - "домой охота, а давай дырку в борту проковыряем? Быстрее домой попадем"...
В руководстве роскосмоса сказочные д*****бы.

(комментарий скрыт)

babich174 12 сентября 2018 | 05:57

// результаты расследования пока не дают «объективной картины».//
Го американцы все равно виноваты.

svetnik55 12 сентября 2018 | 05:58

Ясен пень, это ж они, америкосы, во всём виноваты. Надо же, и в космосе нам гадят.

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