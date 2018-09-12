Основатель сети магазинов «Магнит» Сергей Галицкий создал инвестиционный фонд

Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в финансовых кругах. Название фонда и его размер они не раскрыли. Газета отмечает, что Галицкий, выручивший около 140 миллиардов рублей от продажи акций «Магнита» группе ВТБ, сейчас ищет возможности для инвестирования этих средств. В качестве вариантов рассматривались несколько производителей продуктов на юге России, но результатов пока нет. Сам Сергей Галицкий эту информацию пока не комментировал.