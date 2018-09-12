Глава Росгвардии сам подготовил речь, адресованную Алексею Навальному, утверждает источник РБК
Глава Росгвардии сам подготовил речь, адресованную Алексею Навальному, утверждает источник РБК. Он говорит, что это была личная инициатива Виктора Золотова. Ранее собеседник издания The Bell в ведомстве отметил, что руководитель Росгвардии «немного далёк от интернета», но у него есть соответствующие советники.
Видеообращение было опубликовано накануне. В нём Золотов вызвал оппозиционного политика на дуэль, пообещав сделать из него «сочную отбивную». Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о закупках продуктов для Росгвардии.
Комментарии3
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rifles 12 сентября 2018 | 04:17
Конечно сам.
Такую глупую,агрессивную и безграмотную стряпню мог только глава росгвардии написать.
eniro 12 сентября 2018 | 04:26
rifles: Ну, корректоры поработали конечно. Оши... описки, матерные междометия, пунктуация... Но в целом,верю, смысл и основную тему генеральского посыла, передали без видимых искажений. Тут они молодцы.
begly_ 12 сентября 2018 | 04:22
Да ни важно кто написал., главное что Золотов эту речь прочитал бегло, почти что без запинок.