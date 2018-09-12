Глава Росгвардии сам подготовил речь, адресованную Алексею Навальному, утверждает источник РБК. Он говорит, что это была личная инициатива Виктора Золотова. Ранее собеседник издания The Bell в ведомстве отметил, что руководитель Росгвардии «немного далёк от интернета», но у него есть соответствующие советники.

Видеообращение было опубликовано накануне. В нём Золотов вызвал оппозиционного политика на дуэль, пообещав сделать из него «сочную отбивную». Поводом стало расследование Фонда борьбы с коррупцией о закупках продуктов для Росгвардии.