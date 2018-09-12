Футболисты молодёжной сборной России проиграли команде Сербии в матче отбора на чемпионат Европы следующего года

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 1:2. Национальной сборной осталось провести ещё два матча. В следующей встрече 12 октября россияне сыграют против команды Македонии. Чемпионат среди игроков не старше 21-го года пройдёт в Италии и Сан-Марино.