Футболисты молодёжной сборной России проиграли команде Сербии в матче отбора на чемпионат Европы следующего года
Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 1:2. Национальной сборной осталось провести ещё два матча. В следующей встрече 12 октября россияне сыграют против команды Македонии. Чемпионат среди игроков не старше 21-го года пройдёт в Италии и Сан-Марино.
Комментарии1
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borodulin 12 сентября 2018 | 03:53
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