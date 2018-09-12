Отток капитала из России увеличился почти в три раза

Об этом пишет сайт МБХ-Медиа со ссылкой данные Центробанка. Согласно этим сведениям, с января по август из России частным сектором было вывезено свыше 26 миллиардов долларов, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в августе объёмы вывоза капитала продолжали расти.