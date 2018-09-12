Отток капитала из России увеличился почти в три раза
Об этом пишет сайт МБХ-Медиа со ссылкой данные Центробанка. Согласно этим сведениям, с января по август из России частным сектором было вывезено свыше 26 миллиардов долларов, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в августе объёмы вывоза капитала продолжали расти.
Комментарии4
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salut__521 12 сентября 2018 | 03:35
Ну зато параллельно увеличился приток масштабных военных учений. Так что баш на баш...
eniro 12 сентября 2018 | 03:43
salut__521: Поддерживаю этот равноценный обмен. Это хорошее вложение в будущее России, встающей с колен.
i_one_off 12 сентября 2018 | 03:46
Хватит, нагулялись.
Пора возвращать советскую власть.
borodulin 12 сентября 2018 | 03:49
Ой ,что вы там эти копейки считаете ? И вообще из вас сочную отбивную ща сделают , если не успокоитесь !