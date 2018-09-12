Президент США, по некоторым данным, сегодня планирует подписать указ о санкциях за вмешательство в выборы

Об этом сообщают источники агентства Рейтер. По их данным, ограничения могут затронуть как физические лица, так и компании, которые вмешивались в американские выборы с помощью кибератак или других средств. Санкции планируют вводить на основании выводов разведки. О том, что Дональд Трамп может сегодня подписать указ, также сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.