Президент США, по некоторым данным, сегодня планирует подписать указ о санкциях за вмешательство в выборы
Об этом сообщают источники агентства Рейтер. По их данным, ограничения могут затронуть как физические лица, так и компании, которые вмешивались в американские выборы с помощью кибератак или других средств. Санкции планируют вводить на основании выводов разведки. О том, что Дональд Трамп может сегодня подписать указ, также сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
salut__521 12 сентября 2018 | 03:31
Эй, ну кто там еще не охвачен западными санкциями, в клистирную - пшёл! Подтираться зарубежными банковскими карточками - товсь!..
eniro 12 сентября 2018 | 04:00
salut__521: Да ладно Вам запугивать. Нет у Россиян этих карточек и не было никогда. А карточки были у тех, у кого паспортов с гражданством стран, ну ооочень много. Поэтому среднестатиссициский Ванья пока щелкает семочки под пивас у телевизора и вальяжно рассуждает о величии. То, что пивас уже не чешский(немецкий, английский) ,пока не очень доходит. Но такова его ссучность.