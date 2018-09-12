В Роскосмосе склоняются к тому, что американские астронавты намеренно повредили «Союз», сообщают источники

В Роскосмосе склоняются к тому, что американские астронавты намеренно повредили космический корабль «Союз», сообщают источники газеты «Коммерсант». По данным собеседников издания, эта версия стала приоритетной, в комиссии по расследованию считают, что астронавты могли просверлить отверстие, чтобы скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег. Газета отмечает, что российские специалисты уже запросили у NASA данные видеорегистраторов астронавтов.

В конце августа на корабле «Союз». пристыкованном к МКС, была обнаружена утечка воздуха. Экипаж обнаружил отверстие в обшивке, его заделали герметиком.