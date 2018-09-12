В Роскосмосе склоняются к тому, что американские астронавты намеренно повредили «Союз», сообщают источники
В Роскосмосе склоняются к тому, что американские астронавты намеренно повредили космический корабль «Союз», сообщают источники газеты «Коммерсант». По данным собеседников издания, эта версия стала приоритетной, в комиссии по расследованию считают, что астронавты могли просверлить отверстие, чтобы скорее доставить на Землю одного из своих заболевших коллег. Газета отмечает, что российские специалисты уже запросили у NASA данные видеорегистраторов астронавтов.
В конце августа на корабле «Союз». пристыкованном к МКС, была обнаружена утечка воздуха. Экипаж обнаружил отверстие в обшивке, его заделали герметиком.
Комментарии23
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vot_eto_da 12 сентября 2018 | 03:14
Менял я версии, тири-тириям-та, как перчатки
ur_sus 12 сентября 2018 | 03:24
//В Роскосмосе склоняются к тому, что американские астронавты намеренно повредили «Союз»//
Россия, ты больна...
arabtom 12 сентября 2018 | 03:27
ur_sus: А в подъездах до сих пор пенсионер Обама гадит)))
tks 12 сентября 2018 | 03:15
Вот так пиндосы путорашкам даже в космосе гадят!
Проведено колоссальной силы и доказательственной мощи расследование!!
anticolonel 12 сентября 2018 | 03:19
tks: Хорошо еще, что у них с собой перфоратора не оказалось с буром на 50. Кругом враги!
nepeanois 12 сентября 2018 | 03:19
отаночо мехалыч! пасаны хотели самоубиться из жалости к простудившемуся!
salut__521 12 сентября 2018 | 03:20
Рогозинцы нашли-таки крайних в лице злостной диверсионной американской группы. Ну кто б сумневался, ибо рожи своих головотяпских морд вне подозрений...
sidoroventucascz 12 сентября 2018 | 03:22
В принципе, это всё, что нужно знать о российской науке. R.I.P.
grashupfer 12 сентября 2018 | 03:32
Ребят, в россии походу атмосфера пропитывается рогозинскими мыслями. А эта инфекция фиговая. Она способна возбуждать и без того немалое поголовье кретинов)
asyrj 12 сентября 2018 | 03:33
Зачем америкосы подсунули нашему Рогозину кривой пистолет,
который может стрелять только в ногу?
redrica 12 сентября 2018 | 03:33
Интересная версия.
А были случаи, чтоб просверлили подводную лодку - чтоб быстрей вернуться домой?
i_one_off 12 сентября 2018 | 03:40
redrica:
Этого не знаю, а вот случаи непреднамеренного продырявливания воздушных шаров наверняка были. С той же целью - скорее вернуться на Землю и даже сразу лечь в неё.
begly_ 12 сентября 2018 | 04:15
Мало того что американцы кремлевцам ввели.., санкции., они еще и "Союз" ихним космонавтам "продырявили".
begly_ 12 сентября 2018 | 04:20
Я не хочу ничо такого сказать, ну вы же знаете кому на зоне ложку дырявят.
i_one_off 12 сентября 2018 | 03:43
Какие же ещё могут быть версии, если основными предметами в технических ВУЗах стали теология и конспирология.
borodulin 12 сентября 2018 | 03:45
Как они его ещё не взорвали , что б все вместе домой поехать ..Ахаха друзья , не могу )) Заберите у Рогозина собачий корм кто-нибудь , слабеет мозг ,пересаженный от таксы )
eslichestno 12 сентября 2018 | 03:46
Золотов, Кадыров, Рогозин, Жириновский, Володин, Бастрыкин, Чайка, Патрушев, Бортников, Пригожин и пр. вурдалаки во главе с самым главным. Лицо современной России. Бывали хуже времена, но не было подлей.
kondrakr 12 сентября 2018 | 04:16
eslichestno: Да нет, были и подлей (опричнина, Большой Террор и т.д.), но не было глупее и смешнее.
oktabr 12 сентября 2018 | 03:47
По такому поводу Рогозин должен Трампа на дуэль вызвать.
tverboul 12 сентября 2018 | 03:48
Что-то долго они к этой версии приходили. Конечно, американские астронавты намеренно повредили "Союз". С риском для собственной жизни, но никакая цена не слишком велика, когда можно плюнуть русскому в его широкую душу.
s011ma 12 сентября 2018 | 04:12
Купили как-то суровым сибирским лесорубам японскую бензопилу.
Собрались в кружок лесорубы, решили ее испытать.
Завели ее, подсунули ей деревце.
«Вжик» — сказала японская пила.
«У, бля...» — сказали лесорубы.
Подсунули ей деревце потолще. «Вж-ж-жик!» — сказала пила.
«Ух, бля!» — сказали лесорубы.
Подсунули ей толстенный кедр. «ВЖ-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-ЖИК!!!» — сказала пила.
«Ух ты, бля!!» — сказали лесорубы.
Подсунули ей железный лом. «КРЯК!» — сказала пила.
«Ага, бля!!!» — укоризненно сказали суровые сибирские лесорубы! И ушли рубить лес топорами…
Как такая версия происшедшего?
eyjafjallajoekull 12 сентября 2018 | 04:19
Именно так: гвоздиком дырку расковыряли! Я даже не сомневался, что эти повесят всю эту хрень на американцев. Вопрос в другом, мы как-то будем работать на ростом своего интеллектуального уровня? Какие совместные полеты с Россией, да еще и за наши деньги? NASA, к примеру хоть понимает, что происходит в мире? И что они там все эти годы делают на этой МКС-застряли на ней на века, 20-й и 21-й, а за это время уже до Альфа Центавра можно было долететь или Луну хотя бы освоить.
ostapbey 12 сентября 2018 | 04:27
Что-то долго основную версию Рогозин изобретал.
А так и овцы целы и волки сыты.
И крайних нет.
Даже.