Федеральная антимонопольная служба признала недостоверной рекламу презервативов Durex. Компании грозит штраф, говорится на сайте ведомства. Претензии ФАС связаны со статистикой. В рекламных роликах, которые демонстрировали на федеральном телевидении, говорилось, что половыми инфекциями был заражён практически каждый второй житель страны. В федеральной службе заявили, что это не соответствует данным Минздрава, по сведениям которого, показатель снижается. Между тем сведения, на которые производитель презервативов ссылался в рекламе, размещены на сайте департамента здравоохранения Москвы, отмечает РБК.