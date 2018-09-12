Федеральная антимонопольная служба признала недостоверной рекламу презервативов Durex
Федеральная антимонопольная служба признала недостоверной рекламу презервативов Durex. Компании грозит штраф, говорится на сайте ведомства. Претензии ФАС связаны со статистикой. В рекламных роликах, которые демонстрировали на федеральном телевидении, говорилось, что половыми инфекциями был заражён практически каждый второй житель страны. В федеральной службе заявили, что это не соответствует данным Минздрава, по сведениям которого, показатель снижается. Между тем сведения, на которые производитель презервативов ссылался в рекламе, размещены на сайте департамента здравоохранения Москвы, отмечает РБК.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
stebinmaku 12 сентября 2018 | 02:18
"Вот гандоны!.." - возмутились рекламщики презервативов.
tks 12 сентября 2018 | 02:35
Теперь даже презы и то в неугодые попали. Вот житуха!
Натянуть бы огромный презик на всю путинскую власть - и пусть себе самоизвергается.