Хамовнический суд Москвы арестовал двух участников митинга 9 сентября обвиняемых в нападении на полицейских
Решение огласил судья Андрей Лутов. Виктора Федосеева и Василия Костылёва задержали в минувшее воскресенье на Большой Дмитровке. Адвокаты Федосеева подчёркивали, что их подзащитный получил черепно-мозговую травму при задержании, его били дубинками. Кроме того, защита просила не помещать обвиняемого под арест, поскольку у него заболевание сердца. В итоге и Федосеева, и Костылёва взяли под стражу на два месяца.
Комментарии1
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alexakimfaa 12 сентября 2018 | 02:48
И плевали на Конституцию РФ ст.31 и путинские полицаи,и судья!..Для этих карателей закон не существует...