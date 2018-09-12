Инаугурацию Сергея Собянина собираются провести в концертном зале «Зарядье»

Церемония пройдёт на следующей неделе, 18 сентября, — рассказал источник агентства «Интерфакс». В прошлый раз митинг и концерт по случаю вступления Собянина в должность мэра Москвы проводили в музее Великой отечественной войны на Поклонной горе. Тогда бюджетники жаловались, что их заставляли идти на это мероприятие.