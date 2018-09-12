Инаугурацию Сергея Собянина собираются провести в концертном зале «Зарядье»
Церемония пройдёт на следующей неделе, 18 сентября, — рассказал источник агентства «Интерфакс». В прошлый раз митинг и концерт по случаю вступления Собянина в должность мэра Москвы проводили в музее Великой отечественной войны на Поклонной горе. Тогда бюджетники жаловались, что их заставляли идти на это мероприятие.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pantera_1 12 сентября 2018 | 01:20
Инаугураций развелось, мдаа.
-----------
Каков бюджет мероприятия?
Кто чужой на этом "празднике" жизни?