Двое фигурантов так называемого дела «Нового величия» объявили голодовку

Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков приняли такое решение после того, как суд продлил им арест, сообщает «Новая газета». Заседание состоялось накануне. Представители обвинения говорили, что необходимо провести лингвистическую экспертизу, которая уже несколько раз откладывалась, а также указывали на большое количество фигурантов дела. Защита отмечала, что следствие противоречит самому себе, поскольку прежде утверждало, что основные следственные действия завершены. Всего на вчерашнем заседании суд продлил меру пресечения четырём фигурантам дела. Ещё несколько человек находятся под домашним арестом. Всех их обвиняют в организации или в участии в экстремистском сообществе.