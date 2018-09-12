В Москве задержали ещё двух участников бессрочной акции против пенсионной реформы

Об этом сообщает проект ОВД-Инфо. После митингов, которые прошли в воскресенье, группа молодых людей решила продолжить протестные выступления, в понедельник участники собрались у памятника Твардовскому на Страстном бульваре, затем из-за претензий силовиков они были вынуждены менять площадку. За два дня несколько раз поступали сообщения о задержаниях.